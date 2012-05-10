Тюремники дозволили низці міжнародних представників зустрітися з Тимошенко
20:22, 10 травня 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба України надала дозволи на відвідання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко ряду представників міжнародної спільноти.
Даля Грібаускайте зустрінеться з Тимошенко вже завтра
Як повідомляє прес-служба ДПтС, дозволи на відвідини ув’язненої надано:
11 травня - Президенту Литовської Республіки Далі Грібаускайте;
14 травня - послу США в Україні Джону Теффту і другому заступнику Державного секретаря з питань демократії, прав людини і праці Т.Мелія;
16 травня - співдоповідачам ПАРЄ з питань України Майліс Репс та Марієтті Пурбе-Лундін.
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