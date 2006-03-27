БЮТ - 14, ”Регіони” - 9, ”Наша Україна” - 2

Партія регіонів перемагає у 9 областях та Севастополі, БЮТ – у 14 областях і місті Києві, «Наша Україна» - у двох областях.

Зокрема, Блок Юлії Тимошенко перемагає у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях.

Партія регіонів перемагає в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Харківській областях, а також у Криму.

«Наша Україна» перемагає в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Дані наведені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії за результатами обробки 5,86% протоколів дільничних виборчих комісій.