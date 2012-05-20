Голова ЄНП: Українська влада розглядає Євро-2012 як димову завісу

Українська влада розглядає Євро-2012 як завісу для того, щоб приховати придушення демократії.

Як повідомляє сайт екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, про це заявив в інтерв’ю редакторам Лондонської школи економічної та політичної науки лідер Європейської народної партії Вільфред Мартенс.

"Я думаю, що дух Помаранчевої революції нікуди не зник з України. Навіть попри те, що влада відчайдушно намагається згорнути свободи, здобуті під час революції, їй не вдасться згорнути демократичний дух українського народу. Українці боролись, вибороли та живуть у демократії. Ніхто, навіть ті, хто отримав найкращу підготовку у КДБ, не здатний забрати в України свободу і демократію. А Юлія Тимошенко – яскравий приклад демократичного духу України", - сказав В.Мартенс.

Він наголосив, що сучасна Україна зазнала великих змін у порівнянні з 2009 роком за часів попереднього уряду. "Україна Януковича серйозно відрізняється від України помаранчевого уряду. Чинний режим розглядає Європу виключно з геополітичної та економічної точки зору. Його не цікавлять європейські цінності. І тепер режим розплачується за свій вибір: ЄС не підпише угоду між Україною та ЄС, лідери ЄС не відвідали запланований Саміт країн Центральної і Східної Європи у Ялті (що призвело до скасування події), лідери ЄС також бойкотуватимуть Євро-2012, тощо. Тому, якщо Україна все ще хоче продовжувати йти європейським шляхом, її влада повинна серйозно переглянути свою політику та підхід", - зазначив В.Мартенс.

Він також повідомив, що в березні цього року звернувся до всіх керівників урядів – членів Європейської народної партії, у тому числі і до Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, з листом щодо необхідності політично висловити солідарність з Юлією Тимошенко. "У цьому листі, який, до речі, став першою подібною ініціативою на європейському рівні, я пояснив потребу проявити нашу політичну солідарність з Юлією Тимошенко, яку посадили до в’язниці в результаті інсценованого і політично-вмотивованого судового процесу. ЄНП вже протягом року заявляє, що чинний режим систематично згортає всі демократичні свободи, здобуті після Помаранчевої революції. Ув’язнення Юлії Тимошенко – це одна із чисельних тактик української влади для побудови авторитарної держави", - пояснив президент ЄНП.

"Тепер же, українська влада розглядає Євро-2012 як можливість "похизуватися" всіма іноземними гостями та використати їх, як димову завісу для того, щоб приховати триваюче придушення демократії та порушення прав людини. Однак, хоча ЄНП та наші лідери не мають нічого проти чемпіонату Європи, ми не гратимемо у гру президента України Віктора Януковича", - заявив В.Мартенс.