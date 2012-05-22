Нового лікаря Тимошенко в лікарні зустрічали канапе з ікрою
Аннет Райсхауар не захотіла обідати, відмовилася і від лікарняної їжі.
Для нового лікаря Тимошенко Аннет Райсхауар, яка прибула до Харкова вчора і вже провела огляд своєї пацієнтки, в лікарні підготували спеціальну кімнату. Проте вона наполягла на розміщенні в одному з недорогих харківських готелів. Номер знімали поспіхом, оскільки були не готові до такого повороту, пише КП в Україні. Відмовилася лікарка і від лікарняної їжі, якою не гидував її попередник Лутц Хармс, - відзначає видання.
До речі, в лікарняному кафе для зустрічі Аннет Райсхауар накрили невеликий фуршетний столик. У меню - бутерброди з сирокопченою ковбасою, канапе з червоною ікрою, сік.
- Але вона не захотіла обідати, напевно, позначився переліт. Вирішила відразу після поверхневого огляду поїхати до себе в готель, - сказало "КП" джерело в лікарні.
На німецькомовних інтернет-сайтах можна знайти згадки про Аннет Райсхауар. Її називають справжнім професіоналом, крім того, фізіотерапевт виступає регулярним автором американського журналу Mendeley.