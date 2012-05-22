Рада Європи втомилась від розмов - у неї закінчується терпіння щодо України

Про це Марієтта де Пурбе-Лундін сказала в інтерв’ю «Тижню».

Зокрема, М. де Пурбе-Лундін зазначила, що Президент України Віктор Янукович «на зустрічі з нами говорив про те, що він розуміє: ситуація довкола Юлії Тимошенко хмарою висить над усім, що робить Україна. В.Янукович повинен ухвалити політичне рішення щодо Ю.Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Він повинен розуміти, що світ уважно спостерігає за Україною».

При цьому вона спростувала заяви окремих представників Партії регіонів про те, що увага, яку Європа приділяє Україні та справі Ю.Тимошенко, спричинена винятково власними інтересам європейців і намаганням розіграти українську карту у внутрішньоєвропейській політичній боротьбі. Зокрема, М.Пурбе-Лундін сказала: «Ні, я так не вважаю. Дуже багато людей, які покладають на Україну великі надії, хотіли би бачити її демократичною країною з верховенством права та повагою до прав людини. Зараз вони розчаровані тим, що відбувається у вашій державі. Вони розуміють, що те, що сталося з Ю.Тимошенко, Ю.Луценком та іншими колишніми високопосадовцями, могло би статися з будь-ким. Тим більше, Європа реагує на те, що відбувається в Україні, вже впродовж тривалого часу. Я думаю, ваш Президент В.Янукович розуміє, що він не може далі діяти в такому стилі, тому що проблема все далі поглиблюється, і треба шукати вихід».

Співдоповідач Моніторингового комітету також не погодилася з тим, що Європа зайняла суб’єктивну позицію, повністю ставши на бік української опозиції. За її словами, «ми прислухаємося до всіх. Ставши членом Ради Європи, Україна взяла на себе цілий ряд зобов’язань, зокрема в царині додержання прав людини, справедливого правосуддя тощо. І ці обіцянки досі невиконані. І коли Європа бачить, що суди є нечесними, не забезпечена рівність адвокатів та прокурорів у судах тощо, вона розуміє, що правосуддя не є незалежним. Повірте, європейські лідери у різних країнах є дуже добре поінформованими про реальний стан справ. У них є посольства в Україні, які надають об’єктивну інформацію. Ми слухаємо позицію однієї сторони, позицію іншої, а правда, можливо, є десь посередині».

На думку М.Пурбе-Лундін, «українці самі зацікавлені в тому, щоб мати незалежне та справедливе правосуддя і жити за демократичними стандартами, прийнятими в Раді Європі. Навіщо вам було ставати членами ради Європи, якщо ви в цьому не зацікавлені?.. Ми не «штовхаємо» Україну кудись, як ви кажете, адже ми вважаємо, що українська влада сама зацікавлена в тому, щоб змінити ситуацію на краще. Зрештою, це потрібно не Раді Європі, це потрібно вам самим».

Водночас, на запитання «Ви казали, що українська влада та український президент висловлюють готовність до компромісу. Ви не поділяєте думку посла ЄС в Україні Жозе Тейшейри щодо того, що українська влада говорить одне, а робить зовсім інше?», співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ наголосила: «У Ради Європи закінчується терпіння щодо України. Ми втомилися від розмов, ми чекаємо вже якихось реальних дій. Звичайно, ми хочемо допомогти вам, але я повторю: це потрібно, найперше, вам самим».