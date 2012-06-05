Біля ВР - нові сутички, в хід йде сльозогінний газ

Як передає кореспондент УНІАН, під час сутички було застосовано сльозогінний газ як з боку міліції, так і з боку прихильників опозиції, яким, напевно, вдалося заволодіти спецзасобом, який належить працівникам правоохоронних органів.

Також люди намагалися зірвати захисні шоломи з міліціонерів.

Наразі посилено охорону біля Кабінету міністрів, за парканом якого вишикувались співробітники внутрішніх військ, а біля центрального в’їзду бійці спецпідрозділу «Беркут» в повній амуніції.

При цьому промовці на мітингу обвинувачують міліцію в організації провокацій.

У свою чергу в столичному главку міліції заперечили застосування сльозогінного газу працівниками міліції.

Також в столичному главку наразі немає інформації про затримання когось із учасників акції.