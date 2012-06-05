Азарова осяяло: на розв'язці біля мосту Патона слід встановити вказівники руху
14:46, 05 червня 2012Політика
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Нову транспортну розв'язку в районі моста Патона в Києві необхідно оснастити дорожніми покажчиками для полегшення орієнтування водіїв, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Азаров каже, що і до, і після
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив після ознайомлення з рухом розв'язкою.
«Ця розв'язка має бути оснащена хорошими дорожніми покажчиками. Заздалегідь, на відстані за кілометр, а може навіть і більше, повинні бути встановлені хороші знаки, які дозволять зорієнтуватися в цій розв'язці. Й перед в'їздом мають бути чіткі покажчики», - заявив М.Азаров.
Він також зазначив, що нова розв'язка полегшила рух транспорту в районі моста Патона.
І зараз, відзначив М.Азаров, необхідно вирішити проблему на просп. Дружби Народів, де в результаті збільшення кількості транспорту в «години пік» збільшилися пробки.
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