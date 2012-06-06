Freedom House констатує «путінізацію» України

Як повідомляє Бі-Бі-Сі , про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді організації, присвяченій оцінці рівня демократії в країнах Центральної і Східної Європи, а також в Євразії.

Зокрема, організація вважає, що в країнах Східної і Центральної Європи останнім часом почала превалювати антидемократична тенденція, наводяться як приклад Угорщина та Україна.

У дослідженні зазначається, що "фальсифіковані парламентські вибори в Росії і обіцянка обумовленої зміни Президента" викликали широкомасштабні протести у грудні минулого року, проте при цьому влада не стала жорстко придушувати громадянське суспільство.

Проте режим продовжив використовувати судову систему для переслідування і залякування політичних активістів, а також для "виправдання або заперечення" причетності влади до смерті юриста Сергія Магнітського у 2009 році.

Freedom House відзначає особливо помітний занепад в категорії незалежності судової системи. Регрес у цьому відзначено в усіх регіонах, розглянутих у доповіді. У цілому рейтинг восьми країн у цій категорії було знижено. У їх числі - Росія, Україна, Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Албанія, Болгарія та Угорщина.

У доповіді використовується термін "путінізація" щодо процесів, які викликають у своїх країнах Президент України Віктор Янукович і прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це, зокрема, сказав президент Freedom House Девід Крамер: "Орбан і Янукович під виглядом запровадження так званих реформ систематично руйнують критично необхідну систему заборон і противаг. Вочевидь, вони проводять політику "путінізації", враховуючи, що в самій Росії "путінізм" за останній рік себе сильно дискредитував, а росіяни все більше бажають бачити підзвітність держави, а також велику прозорість в її роботі".

Згідно зі звітом організації, рейтинг демократії в Україні впритул підійшов до рівня, що спостерігався до початку помаранчевої революції 2004 року.

Регрес України, а також негативна політична тенденція у балканських країнах, які претендують на членство в ЄС, ставлять під сумнів можливість розширення кола демократичних країн в Європі, попереджає Freedom House.