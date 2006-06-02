Контроль над СБУ виборюють БЮТ та угруповання “Нашої України”

Політичні експерти вважають, що за контроль над Службою безпеки України борються Блок Юлії Тимошенко та угруповання всередині блоку “Наша Україна”.

Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує. що 1 червня в газеті «Україна молода», головним редактором якої є радник Президента України Віктора ЮЩЕНКА Михайло ДОРОШЕНКО, було надруковано велику статтю, “направлену проти керівника Служби безпеки України Ігоря ДРІЖЧАНОГО та його найближчого оточення”.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Які сили борються за контроль над Службою безпеки України?»

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ця публікація у газеті “Україна молода” свідчить лише про боротьбу за контроль над Службою безпеки України, а про боротьбу в найближчому оточенні Президента. За його словами, “це стосується і впливу на кадрову політику”. На думку В.ФЕСЕНКА, “першоджерело цієї конфліктної ситуації й дискусії навколо СБУ якраз пов‘язане з тим, що ПОРОШЕНКУ не вдалося просунути своїх людей і тому він перейшов до прямої атаки на ДРІЖЧАНОГО та, можливо на тих людей, які також сприяли останнім кадровим рішенням у СБУ”. Експерт висловлює переконання, що ця ситуація “дуже дивна й на неї має звернути увагу сам Президент”. “Таке враження, що зараз люди в оточенні ЮЩЕНКА більше воюють між собою, аніж проводять спільну політику в інтересах Президента. Це звичайно шкодить інтересам глави держави й суттєво знижує ефективність і Секретаріату Президента, і взагалі всіх пропрезидентських політичних сил”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що за вплив на СБУ борються сили, які мають намір реалізувати через неї власні політичні та комерційні інтереси.

На його думку, „ніхто не може чітко сказати, чим є СБУ нині більше – державним чи антидержавним органом”. Експерт нагадав, що “радянський КДБ цілеспрямовано боровся з самою ідеєю Незалежної України. Незалежна Україна не пішла шляхом країн Балтії – тобто розпуску місцевих відділень КДБ і формування якісно нових спецслужб”. О.ДОНІЙ вважає, що “в Україні КДБ просто змінив вивіску. Немає ніяких гарантій, що нині СБУ займається ще чимось, окрім незаконного прослуховування телефонів, перепродажу комерційної інформації й «кришування» підконтрольного бізнесу”. “Сили, які борються нині за СБУ не пропонують іншої концепції функціонування спецслужб, а це означає, що, на жаль, боротьба швидше за все йде за цю структуру як за механізм реалізації власних політичних і комерційних інтересів”, - зауважив політолог.

У свою чергу, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛЕНКОВИЧ вважає, що за контроль над СБУ борються Блок Юлії Тимошенко і два угруповання блоку “Наша Україна”. “Я думаю, що, перш за все, найбільше виражене протистояння БЮТ і «Нашої України», тому що в команді НСНУ, звичайно, багато хто не хотів би, щоб людина від БЮТ очолювала цю службу”, - сказав експерт.

“З іншого боку, - зауважив він, - всередині самої «Нашої України» є теж різні політичні сили: є помірніші і радикальніші угрупування, і я думаю, що ті, хто зв`язаний, скажімо, з групою РИБАЧУКА і «Разом», скоріше зацікавлені в тому, щоб ДРІЖЧАНИЙ зберіг свій пост. А є радикальніші угрупування, які хотіли б скоріше усунути керівництво СБУ з тим, щоб Президент запропонував іншу кандидатуру. Оскільки це прерогатива самого Президента, то різні угрупування прагнутимуть нав`язати зараз свою кандидатуру і для цього зганьбити кандидатуру супротивника”. “Три основні сили, які борються за контроль над СБУ – це БЮТ, і дві частини “Нашої України””, - підсумував В.МАЛЕНКОВИЧ.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО також вважає, що у контролі над СБУ зацікавлені пробютівські сили. За його словами, „це ті сили, які б хотіли бачити прем`єр-міністром ТИМОШЕНКО і головою Служби безпеки її вірного соратника ТУРЧИНОВА”.

На думку експерта, з іншого боку у цьому також зацікавлені “старі групи, які, загалом, на політику мало звертали уваги та пристосовувалися до інтересів вищої президентської влади, і більше займалися бізнесом, ніж політикою”.

“Але найголовніше, - вважає В.НЕБОЖЕНКО, - поява такої статті свідчить про те, що знаменитий таємний радник Президента ЮЩЕНКА, головний редактор газети «Україна молода» Михайло ДОРОШЕНКО виходить з тіні і відчуває себе досить упевненим для того, щоб виступати проти могутніх генералів, і більш того – напевно ця стаття – один з елементів великого плану не просто по дискредитації ДРІЖЧАНОГО, а за призначення якоїсь конкретної людини, яка буде вже особиста зобов`язаний самому ДОРОШЕНКУ”. Він переконаний, що “це різко змінює ситуацію, і я думаю, така поведінка свідчить про те, що він відчуває себе дуже впевнено, і за своїм політичним впливом вже переріс навіть знамениту Віру УЛЬЯНЧЕНКО. Це свідчить про те, що в оточенні Президента почалася боротьба за перерозподіл впливу”.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ не виключає, що за керівництво спецслужбою точиться боротьба Партії регіонів, БЮТ і пропрезидентських сил.

Він зазначив, що “боротьба за СБУшний ресурс завжди точилася між різними групами українських еліт, але сьогодні вона стала прозорою й вийшла на публічний рівень з багатьох причин, одна з яких пов‘язана з тим, що вже не вистачає кадрів, перш за все патріотичних, які б були лояльні до нації, а не до “адміністрації”.

На думку В.КАРАСЬОВА, враховуючи те, що додатково в цій статті критикується й пан РИБАЧУК, якого автор статті пані ЧОРНА “подружила з ДРІЖЧАНИМ”, то експерт не виключає, що зараз “за командні висоти в спецслужбах борються три групи: Партія регіонів, БЮТ і президентська сторона. Але в самій президентській сфері впливу, в президентській орбіті, є різні групи, які вважають за необхідне сьогодні не тільки вичистити спецслужби від старих кадрів, але й узяти під контроль цей важливий ресурс, особливо напередодні жарких подій восени та взимку в Україні”.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що в СБУ “розгортається конкуренція за те, хто буде творити нову систему, а для того, щоб це відбулося, відповідно, необхідно захопити формальний контроль”.

А.ЄРМОЛАЄВ також переконаний, що контролювати СБУ намагаються як “офіцерська еліта Служби безпеки”, так і політики. “Я думаю, на жаль, Служба безпеки може стати розмінною монетою серед коаліціянтів, тобто тих, хто веде переговори стосовно створення «помаранчевої» коаліції. Запит на СБУ є практично в усіх трьох партій і блоків, які ведуть переговори про підписання коаліційної угоди”, - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що “це не має ніякого відношення до перспектив Служби, але це, в першу чергу, спроба перерозподілити сфери впливу через систему безпеки. Але не секрет, і це визнають фахівці, більш впливово й серйозно в цьому сенсі виглядає Міністерство внутрішніх справ. Воно виявилося краще вибудованим і тому є більш привабливим. Я б сьогодні розглядав інтригу навколо СБУ в контексті боротьби за крісло міністра внутрішніх справ. Тобто, в цьому сенсі боротьба за важелі впливу, за системи контролю, які дуже часто починають конкурувати між собою, й складають інтригу сьогоднішнього дня”.