Єврокомісія розробила новий підхід до продовження санкцій проти Росії.

У Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти Росії, пише Politico.

"Пропонується змінити правила продовження санкцій з одноголосної на кваліфіковану більшість, щоб знизити ризик того, що Угорщина заблокує процес і поверне активи Росії", - ідеться в статті.

Також видання зазначає, що Європейська комісія запропонувала використати заморожені російські кошти для фінансування нового кредиту для України в розмірі 140 мільярдів євро. Ідея була доведена до відома столиць країн-членів напередодні сьогоднішньої зустрічі послів ЄС, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Кредит мають надавати траншами і використовувати для "оборонного співробітництва", а також для підтримки поточних бюджетних потреб Києва.

Згідно із запропонованим планом, Україна поверне кредит тільки після того, як Росія завершить війну і виплатить післявоєнні репарації. У цьому разі ЄС поверне кошти бельгійській фінансовій компанії Euroclear, яка зберігає ці активи.

Угорщина та антиросійські санкції

Раніше FT писало, що Європейська комісія планує розморозити близько 550 млн євро коштів ЄС для Угорщини в обмін на згоду прем'єр-міністра Віктора Орбана не блокувати додаткові санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що в Сенаті США зростає невдоволення діями Трампа, який не дає змоги законодавцям ухвалити двопартійний закон про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

