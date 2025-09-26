За словами президента США, росіяни "захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють".

Російський диктатор Володимир Путін вбиває людей без жодної причини. У цей час економіка Росії котиться до пекла, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Вони поставили на карту усе. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді вони втрачають частину території. Ця війна має закінчитися. Якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень", – акцентував він під час брифінгу.

Водночас на запитання про те, чи погодився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припинити закупівлі російської нафти, Трамп відповів так:

"Я не хочу цього говорити. Але якби я цього хотів, він би це зробив".

Війна в Україні: інші заяви світових лідерів

Раніше Дональд Трамп сказав, що Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети, але практично не просунулася на території України. Він акцентував, що правитель РФ Володимир Путін "повинен зупинитися".

Тим часом премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що за заявою Трампа про те, що за підтримки ЄС Україна може перемогти у війні, криється "намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу".

