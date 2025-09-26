НАТО не може дозволити собі збивати дрони дорогими ракетами.

Західні збройні сили не можуть продовжувати збивати дрони, що наближаються, за допомогою дорогих ракет, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів", - сказав Рютте в інтерв'ю Bloomberg.

На запитання, чи не вистачає НАТО необхідного обладнання, Рютте відповів: "У короткостроковій перспективі - так", додавши, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє технології, які буде впроваджено найближчими тижнями.

Відео дня

Рютте сказав, що ці зусилля спрямовані на те, щоб "на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення".

При цьому Рютте відмовився коментувати публікацію про те, що європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки, повідомляє Bloomberg.

У той че час він визнав, що "такого роду повідомлення" відбуваються "постійно" в неформальному порядку.

"Що стосується винищувачів, то це не новина. Це погано, це має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і в разі потреби вони можуть вжити крайніх заходів", - сказав він.

Рютте також зазначив, що заява Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром", "зачепила нерв у Кремлі і, можливо, на найвищому рівні".

"З якихось причин нам поки що не вдалося змусити їх сісти за стіл переговорів", - сказав Рютте. "А має бути стіл, не в Росії, а десь у світі, за яким, принаймні, Зеленський і Путін сядуть і обговорять складні питання, як покласти край війні".

Російські дрони в небі НАТО

Останнім часом російські дрони все частіше можна побачити над країнами Альянсу.

Так, у Данії за останні кілька днів закривали аеропорти через загрозу безпілотників.

Крім того, невідомі дрони були помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: