Цей НПЗ забезпечує дизпаливом та бензином російську армію, яка воює проти України.

У ніч на 26 вересня безпілотники вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одній з установок.

Як повідомили у Оперштабі Краснодарського краю, "уламки безпілотника впали на одну з установок Афіпського НПЗ, спричинивши загоряння на площі 30 кв м".

Примітно, що цей НПЗ забезпечує дизпаливом та бензином російську армію, яка воює проти України. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Удари по Афіпському НПЗ

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України вже били по цьому НПЗ.

Також 7 серпня українські захисники успішно уразили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Цей НПЗ називають одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії.

А у ніч на 2 серпня Росія також опинилася під атакою безпілотників. Під удар тоді потрапили два нафтопереробні заводи - у Рязанській та Самарській областях.

Як написало видання The Telegraph, з початку серпня Україна активізувала удари по російських НПЗ. Лише за нещодавній час було уражено щонайменше 16 із 38 російських заводів, що призвело до дефіциту палива та різкого падіння експорту. А через скорочення експорту Кремль втрачає гроші, необхідні для війни проти українців.

Видання зазначило, что націлювання на експорт російської нафти було ключовою стратегією американського президента Дональда Трампа і тепер ця стратегія починає приносити плоди.

