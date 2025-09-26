Екологи виявили додаткову небезпеку для океану, пов’язану з глобальним потеплінням, - WSJ

Перші морські істоти вже починають страждати, а у кінцевому підсумку це може бути ризиком для промислового вилову риби.

Океан перетнув екологічну межу і зараз є надмірно кислим. Про це сказав шведський планетолог, директор Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (PIK) Йохан Рокстрем на Кліматичному тижні в Нью-Йорку в середу, пише The Wall Street Journal.

На заході Рокстрем представив звіт "Планетарний огляд здоров'я". Його написали дослідники з Потсдамського інституту, а редактором був Рокстрем. Він відомий, як піонер у створенні концепції планетарних меж, що визначає безпечні межі впливу людства на Землю. Минулого року він отримав премію Тайлера, яку часто називають екологічною Нобелівською премією.

Шведський вчений відомий також своїми дослідженнями екологічних "переломних моментів", які ставлять системи в небезпеку. Наприклад, здатні перетворити тропічні ліси на посушливі зони. У своїх роботах він намагається виявити точну температуру потепління, яка спричинить незворотні екологічні переломні моменти по всьому світу.

У звіті науковців йдеться, що кислотність в океані досягла критичного рівня, а рівень кисню падає і це робить океан небезпечним для морського життя.

Згідно з доповіддю, холодноводні корали, тропічні коралові рифи та морське життя Арктики під особливою загрозою через підвищення кислотності. Згідно з доповіддю, крихітні морські равлики, відомі як птероподи, вже демонструють ознаки пошкодження панцира. Це особливо тривожне повідомлення, оскільки равлики є важливим джерелом їжі для багатьох видів. У доповіді підкреслюється, що шкода, заподіяна морському життю, в кінцевому підсумку може зашкодити продовольчому забезпеченню людства.

Ризик кліматичних переломних моментів швидко зростає в міру потепління клімату, заявив Рокстрем на заході в Нью-Йорку.

"Планета є складною самоадаптивною системою з великими біофізичними системами, які, якщо вони знаходяться в здоровому стані, допомагають нам. Якщо занадто сильно на них тиснути, вони відштовхнуть нас від стану, від якого ми всі залежимо", – сказав він.

Рокстрем виділяє дев'ять планетних систем, які можуть впливати на Землю, включаючи озоновий шар, ресурси прісної води, біорізноманіття та стабільний клімат. На його думку, попри загальний песимістичний тон новин про океан, все ще є місце для надії. Він вказав на зниження глобальних викидів аерозолів і відновлення озонового шару. Він сказав, що стійкі рішення зарекомендували себе в наукових і ділових колах.

"Майже парадоксально, але ми також дійшли до того, що зараз маємо дедалі сильніші та надійніші емпіричні докази з реального світу, що практично в усіх ключових секторах економіки ми маємо стійкі рішення — декарбонізовані, циркулярні, ресурсоефективні рішення, які можна масштабувати. І вони також, практично в усіх секторах, є рішеннями, які можуть конкурувати економічно, навіть без субсидій", — сказав він.

The Wall Street Journal зазначило, що інші експерти також нещодавно попередили про ризики для коралових рифів. У вересневому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, йдеться про те, що корали не зможуть вижити в умовах глобального потепління.

Як писав УНІАН, перші дані про те, що в результаті глобального потепління корали знебарвлюються і це приводить до їх загибелі, почали виявляти на Великому Бар'єрному рифі і Австралії. В результаті дослідження коралів поблизу острова Лізард з’ясувалося, що після втрати кольору загинули від 92 до 99 відсотки коралів на різних ділянках. Це рівень втрат серед коралів вчені вважають історичним.

