У Німеччині вважають, що Росія відстежує їх супутники

Борис Пісториус каже, що РФ стежить щонайменше за двома супутниками Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісториус попередив, що супутники Німеччини перебувають під впливом російських супутників. Про це він сказав на Берлінській космічній конференції, повідомило Sky.news.

За його словами, роботу німецьких апаратів IntelSat відстежують два російські розвідувальні супутники "Луч-Олимп".

"Росія та Китай швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі протягом останніх років. Вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати супутники, маніпулювати ними або кінетично знищувати їх", - сказав він.

Він сказав, що німецькі військові вже постраждали від глушіння супутників.

Видання нагадало, що Intelsat - це американо-люксембурзька фірма, яка експлуатує понад 50 супутників, що використовуються приватними компаніями, а також урядовими установами. А два російські супутники, про які йде мова, запущені у 2014 та 2023 роках. Їх, за даними видання, вже звинувачували у "підслуховуванні" інших супутників, біля яких вони зупинялись. Вони змінювали траєкторії та зупинялися поблизу інших супутників. А така поведінка незвична для космічних супутників, які вкрай рідко рухаються і зазвичай роками залишаються на місці.

Інциденти з літаками політиків ЄС

Як писав УНІАН, останнім часом почастішали інциденти, повязані із втручанням в роботу навігації урядових літаків європейських країн. Зокрема, днями зазнав втручання літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

До того подібний інцидент трапився з літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії. Екіпаж її літака був змушений саджати борт за допомогою паперових карт, адже електронна навігація не працювала.

