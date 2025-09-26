Вона зазначила, що данцям слід готуватися до нових диверсій, кібератак і руйнування підводних кабелів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила данців про необхідність готуватися до нових гібридних атак. Як пише Bloomberg, вона також вказала, що Росія залишається головним супротивником Європи, який прагне дестабілізувати обстановку на континенті.

"Ми повинні очікувати більшої кількості подібних атак. Ці атаки виявили вразливості", - сказала вона, додавши, що данцям також слід готуватися до нових диверсій, кібератак і руйнування підводних кабелів.

Вона зазначила, що атаки "мають на меті заплутати нас і зробити невпевненими".

Відео дня

"І це від боягузливого ворога, який не сміє заявити про себе", - наголосила вона

Фредеріксен також заявила, що данська влада підвищила рівень бойової готовності і готується до різних сценаріїв.

Директор данської служби безпеки і розвідки Фінн Борх заявив, що ризик російського шпигунства і диверсій у Данії "високий", додавши, що те, що відбувається, нагадує гібридну війну, яку спостерігають в інших країнах Європи.

Дрони в небі Європи

Нагадаємо, у Данії ввечері 25 вересня через загрозу безпілотників знову закривали один з аеропортів. Це вже третій такий інцидент за останні кілька днів.

Раніше в ніч із 21 на 22 вересня 2025 року невідомі дрони паралізували аеропорт у Копенгагені. Рейси перенаправляли в інші місця. Крім того, через повідомлення про дрони тривогу оголошували в Осло, що в Норвегії, писали ЗМІ.

Вас також можуть зацікавити новини: