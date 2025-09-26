Тепер американському президенту і його європейським союзникам час підкріпити свої слова справами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі землі, які втратила після 2014 року. І цього разу президент має рацію, але тільки якщо він підтвердить свої слова справами.

Про це в колонці The Telegraph написав оглядач Хеміш де Бреттон-Гордон. "Що ще важливіше, враховуючи його нещодавню позицію, він повинен дотримуватися своєї позиції, а не змінювати курс.

Оглядач розповів, що термін "паперовий тигр", який Трамп вжив щодо РФ, позначає людину, яка заявляє про свою владу і могутність або здається загрозливою, але неефективна і не здатна протистояти викликам.

"Трамп, або, скоріше, його спічрайтер, провів своє дослідження, і як іронічно, що новопридбані друзі Путіна в Пекіні мають настільки влучний опис російського тирана", - зазначив Бреттон-Гордон.

Журналіст вважає, що для реалізації амбітних планів Трампа, США та Європі потрібно ухвалити низку військових і фінансових рішень, які створять умови для розгрому російських орд в Україні.

По-перше, як зазначив оглядач, НАТО має встановити безпольотну зону, спочатку на заході України, для захисту цивільних об'єктів. З урахуванням великої кількості винищувачів F-35, наявних у розпорядженні Європи, цього можна досягти з-за меж повітряного простору України, без будь-яких шансів на зіткнення російських винищувачів із літаками НАТО.

"Це зведе нанівець план Росії із залякування населення України і примусу країни до капітуляції і дасть змогу таким необхідним українським силам протиповітряної оборони та іншим військовим ресурсам переміститися на схід для підтримки наступальних операцій української армії", - написав журналіст.

По-друге, президенту Трампу необхідно надати набагато більше високоточних керованих ракет великої дальності, оплачених Європою, і зняти обмеження на те, які цілі вони можуть вражати і наскільки глибоко вони можуть проникати вглиб РФ.

"Ми бачимо, наскільки ефективні українські глибоководні стратегічні удари з використанням ракет і безпілотників власного виробництва. Це число значно зросло б, якби Україна отримала ширший доступ до західних технологій", - підкреслив він.

По-третє, звичайно ж, це весь спектр санкцій. Недостатньо просто погрожувати ними Росії; вони мають бути повністю реалізовані.

"Європа має підійти до українських міст і бути готовою захищати їх, можливо, навіть "на землі або в повітрі". Українські військові демонструють, що можуть досягти прогресу і повернути контроль над територією. Але для досягнення таких масштабів, як припускає Трамп, їм буде потрібна повна підтримка НАТО", - констатував оглядач.

"Україна виграє тільки в тому разі, якщо Європа піде ва-банк, а Трамп завтра не передумає. Наступний російський літак, який вторгнеться в Європу, має бути знищений, інакше вся гучна риторика в ООН і європейських столицях цього тижня стане лише безглуздою балаканиною і ще більше додасть сміливості Путіну", - написав оглядач.

"Якщо Трамп знову змінить свою точку зору, а Європа не зможе очистити небо від російських безпілотників і ракет, я побоююся, що війна в Україні та по всьому континенту може затягнутися на одне-два наступні покоління", - поділився думкою журналіст.

Трамп і війна в Україні

Нещодавно, виступаючи на Генасамблеї ОН Трам назвав РФ "паперовим тигром", який ніколи не зрівняється з відвагою українців. Також він сказав, що Україні під силу повернути всі свої окуповані Росією землі.

Учора видання Politico написало, що на зміну позиції Трампа щодо України вплинула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Хоча глава Європейської комісії домоглася прихильності президента США з українського питання, але це дорогого коштує, зазначило видання.

