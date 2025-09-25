Також оклади зростуть у медиків, які працюють в зонах потенційно можливих бойових дій.

Уряд підвищив зарплати медичних працівників на територіях де ведуться, або потенційно можуть розпочатися активні бойові дії. Про це у своєму телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Так, зарплати медичних працівників у зонах бойових дій складатимуть:

лікарів — 40 тис. грн;

середнього медперсоналу — 27 тис. грн;

молодшого медперсоналу — 18 тис. грн.

Зарплати медиків у зонах можливих бойових дій будуть наступними:

Відео дня

лікарі — 28 тис. грн;

середній медперсонал - 18 тис. грн;

молодший медперсонал - 9 тис. грн.

"Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей", - зауважила Свириденко.

З якої дати будуть нараховувати підвищені зарплати, прем'єрка не уточнила.

Зарплати лікарів в Україні

Як писав УНІАН, у проекті державного бюджету на наступний рік уряд заклав 41 млрд грн на підвищення базової мінімальної зарплати для лікарів первинної та екстреної допомоги. З наступного року базова ставка у них має зрости до 35 тис. грн.

Загалом же на галузь охорони здоров’я в наступному році планують витратити 258 млрд грн. Це на 38,2 млрд грн більше цьогорічних показників. Головна витратна частина - 191,6 млрд грн – це програма медичних гарантій. Зокрема майже 142 млрд грн витратять на лікування військових, реабілітацію, лікування важких травм та опіків, кардіохірургію, онкологію тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: