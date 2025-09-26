Читаючи між рядків, можна зрозуміти, що президент США, схоже, відступає від обіцянки закінчити війну РФ проти України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що проукраїнський поворот президента США Дональда Трампа насправді може означати його відмову від зусиль щодо закінчення війни в Україні.

Як пише видання Politico, Трамп, який увесь час повторював кремлівські тези про війну РФ проти України і заявляв, що країна ніколи не поверне собі кордонів, що були до 2014 року, здивував союзників, коли днями заявив, що Київ може повернути собі всі свої землі і розгромити Росію.

"ЄС поспішив привласнити собі цей розворот: представник Єврокомісії заявив, що на Трампа вплинули регулярні контакти з президентом Урсулою фон дер Ляєн", - написало видання.

Але у Туска була інша думка про розворот Трампа. Читаючи між рядків, можна зрозуміти, що президент США, мабуть, відступає від своєї обіцянки покласти край війні, попередив польський прем'єр.

"Президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Євросоюзу повернути собі всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом ховається обіцянка скорочення втручання США і передачі відповідальності за припинення війни Європі. Правда краща за ілюзії", - написав Туск у соцмережі.

Видання підкреслило, що різкі повороти Трампа у війні - від засудження російського диктатора Володимира Путіна як "абсолютно божевільного" до привітної зустрічі з ним на Алясці кілька місяців по тому або зупинки, а потім поновлення поставок військової допомоги Україні - викликають у Києва та його союзників тривогу щодо реальної позиції Вашингтона.

Трамп і війна в Україні

Усім відомо, що у своїх передвиборчих промовах Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. На те, щоб зрозуміти, що його обіцянка була голослівною і йому не під силу це зробити в такий короткий термін, йому знадобилося 9 місяців. І нещодавно Трампбув змушений визнати, що вирішити війну в Україні виявилося набагато складніше, ніж він думав.

Також Трамп раніше погрожував вийти з переговорів між Україною і Росією, коли у нього не вийшло досягти відчутних результатів.

