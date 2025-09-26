Країни НАТО повинні збивати російські літаки-порушники, заявив Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що держави-члени повинні збивати російські літаки-порушники "в разі потреби", пише The Times.

Виступаючи у Вашингтоні, Рютте заявив, що він "повністю згоден" із заявою Трампа, який закликав союзників реагувати на вторгнення силою. Генсек Альянсу зазначив, що збройні сили НАТО достатньо підготовлені, щоб визначити, чи представляє кожен літак, що вторгається, серйозну загрозу.

"Збройні сили альянсу достатньо підготовлені та навчені, щоб визначити, чи слід розглядати кожен літак, що вторгається, як серйозну загрозу та нейтралізувати його, або ж вважати його провокацією та перепровадити назад через кордон", - додав він.

Також в інтерв'ю Bloomberg прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підтвердив можливість того, що члени НАТО можуть збити російський літак у майбутньому через порушення повітряного простору Альянсу.

"Росіяни повинні знати, що це може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО", - заявив Схоф, назвавши такі дії "серйозним порушенням".

"Усе починається з нерозважливих дій росіян, і, звичайно ж, вони йдуть на ризик", - сказав Схоф. "І, звичайно, командування НАТО вирішує, як реагувати".

Відповідь НАТО на агресію РФ

Як писав Bloomberg, європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО більше не терпітиме російських провокацій у своєму небі і збиватиме російські літаки-порушники.

При цьому під час московської зустрічі російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення в естонський повітряний простір було відповіддю на українські удари по окупованому Криму.

