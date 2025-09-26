Дронова війна стає дедалі більш динамічною й технологічною, а обидві сторони постійно адаптують тактику.

Український підрозділ WU Samurai перехопив російську "Герберу" з двома камерами, прикріпленими до задньої частини. Це ознака того, що Москва намагається навчитися ухилятися від дешевих FPV-перехоплювачів Києва, пише Business Insider.

На борту "Гербери" знайшли дві оптичні камери — одну, спрямовану в небо, і другу, нахилену до хвоста апарата.

На записі чітко проглядається характерне шасі "Гербери" — пропелерного дрона, який Росія використовує як дешеву приманку або як одноразовий ударний апарат, подібний до іранських Shahed. Дві камери, встановлені зверху і позаду, швидше за все призначені для виявлення перехоплювачів або сторонніх дронів, що наближаються. Попри це, Wu Samurai повідомив, що перехоплювач успішно вразив "Герберу".

Новий рівень захисту навіть для дешевих апаратів

Раніше подібні системи ухилення — датчики радіосигналів і камери — були помічені на дорожчих розвідувальних дронах Supercam або Zala. Тепер аналогічне обладнання з’являється й на набагато дешевших платформах, що свідчить про прагнення Кремля захищати хвилі "приманок" від недорогих перехоплювачів, які масово виробляє Україна.

Для України це означає ускладнення завдань для операторів FPV-перехоплювачів: провідні пілоти вже сьогодні мають знаходити та переслідувати цілі в тривимірному просторі, а нові датчики можуть змусити їх застосовувати інші тактики або дорожчу зброю. Для Заходу — підґрунтя для дискусії про те, як боротися з недорогими, але адаптивними безпілотними системами: іноді на їх знищення доводиться витрачати дорогі ракети чи засоби ППО.

Що таке "Гербера"

Gerbera ("Гербера")— відносно недорогий російський дрон (виготовляється з фанери/піни та іноземних комплектуючих), який часто використовується або як "приманка" для насичення ППО, або як одноразовий ударний апарат. Його серійна вартість істотно нижча за дорожчі розвідувальні платформи, але він вже неодноразово фігурував у матеріалах про порушення повітряного простору в Європі та модифікації для далекого радіусу дії.

Українські фахівці та блогери, зокрема Сергій "Флеш" Бескрестнов, раніше публікували докази використання на російських дронах радіодетекторів і камер — вони дозволяють апаратам миттєво маневрувати або пірнати при виявленні перехоплювача. Аналіз збитих зразків також вказує на наявність китайських компонентів у "Герберах".

