NASA може підготувати ядерний удар по астероїду, що летить на Місяць

Мікрометеоритний ризик для супутників змушує шукати радикальні рішення, зазначають вчені.

Об'єкт під позначенням 2024 YR4, виявлений у грудні 2024 року і приблизно 55 метрів у діаметрі, спочатку розглядався як потенційна загроза для Землі із ймовірністю зіткнення до 3,1% у 2032 році. Проте подальші спостереження змінили оцінки: на початок 2025 року ймовірність удару по Землі впала до 0,28%, і тепер основна стурбованість фокусується на можливому зіткненні з Місяцем у 2032 році, пише Interesting Engineering.

Що загрожує після удару по Місяцю

Експерти попереджають, що влучення 2024 YR4 у місячну поверхню викличе величезні викиди реголіту — пилу й дрібного каміння. За оцінками, це може тимчасово збільшити потік мікрометеороїдів навколо Землі до тисячі разів вище фонових рівнів, що посилить ризики для супутників, орбітальних станцій і екіпажів. "Викиди мікрометеороїдів, які можуть становити загрозу для астронавтів і космічних кораблів", — написала команда дослідників, підкреслюючи ступінь загрози.

Чому просте відхилення може бути небезпечним

Дослідники зазначають: будь-яка спроба змінити траєкторію астероїда має ризики. Через невизначеність фізичних властивостей 2024 YR4 (зокрема маси) погано виконана операція з відхилення може ненавмисно направити об'єкт ближче до Землі або створити більшу кількість фрагментів з непередбачуваною траєкторією.

Відео дня

Варіанти реагування: від DART до ядерного знищення

NASA вже має досвід технології відхилення: у 2022 році тест DART показав, що зіткнення космічного апарата з невеликим супутником реально змінює його орбіту. Однак автори нового дослідження вказують, що 2024 YR4 створює складнішу задачу — менший час на спостереження до 2032 року та більша невизначеність щодо структури об'єкта.

Через ці обмеження вчені розглядають два підходи: місію на зразок DART, але спрямовану не на відхилення, а на фрагментацію об'єкта; або, в крайньому разі, підготовку ядерного варіанту — доставки й детонації ядерної боєголовки на астероїді чи поряд з ним, щоб розбити його до удару по Місяцю. Такий метод поки що теоретичний і в космосі не випробуваний.

Щоб встигнути до проліту 2032 року, потенційну ядерну місію слід було б запустити в інтервалі від кінця 2029 до кінця 2031 року. Через це вони закликають розпочати детальне планування вже зараз: оцінити терміни створення кораблів і розробити концепції місій.

Не панікувати, але бути готовими

Наразі, за підрахунками авторів, приблизно 96% імовірності вказують на те, що 2024 YR4 пройде повз Місяць без шкоди. Водночас випадок досить важливий як тренувальний приклад для систем планетарної оборони: він демонструє, що навіть відносно невеликий об'єкт може мати непрямі наслідки для інфраструктури в космосі та вимагає заздалегідь опрацьованих варіантів реагування.

Інші новини про космос

Як повідомляв УНІАН, NASA має намір відправити чотирьох астронавтів у подорож навколо Місяця в рамках місії "Артеміда II". Місія запланована на лютий 2026 року.

Успіх місії визначить, як скоро NASA зможе запустити апарат Artemis III для фактичної посадки на Місяць. Але навіть якщо місія буде виконана ідеально, заявлена космічним агентством мета "не раніше середини 2027 року" нереалістична, за словами доктора Симеона Барбера з Відкритого університету.

Вас також можуть зацікавити новини: