Росія "постійно намагається розширити межі", заявив співрозмовник видання.

Кілька днів тому російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії. Їх переслідували найсучасніші винищувачі НАТО – на перехоплення з авіабази, що в 50 км від Таллінна, вилетіли два італійські F-35.

На мить доля світу опинилася на плечах п'яти чоловіків – трьох росіян і двох італійців, які не мали радіозв'язку між собою. Так інцидент з порушенням естонського повітряного простору російськими літаками описує The Telegraph. У заголовку до матеріалу видання написало, що російські пілоти помахом руки провокували НАТО до початку війни.

"Італійці розпочали стандартну процедуру перехоплення, розгойдуючи крила з боку в бік. У відповідь росіяни розгойдували свої. Тоді один із пілотів підняв руку і привітно помахав. Протягом наступних 12 хвилин італійські пілоти супроводжували росіян аж до російської анклави Калінінград – безпрецедентно тривалий час для вторгнення в повітряний простір НАТО", – йдеться в матеріалі.

Тоді винищувачам НАТО не довелося відкривати вогонь по озброєних російських МіГ-31. Та цей інцидент викликав хвилю дискусій в Альянсі про те, коли ж натискати на умовну кнопку.

Зазначається, що НАТО захищає повітряний простір Естонії, Латвії та Литви, жодна з яких не має винищувачів. З початку 1 серпня італійські літаки вилітали на перехоплення вже 7 разів, але всі перехоплення відбувалися над міжнародними водами.

Автори нагадали, що в 2015 році, коли російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини, його збили всього за 17 секунд. І коли італійські F-35 повернулися в ангари, дехто почав питати, чому ж на таке явне порушення з боку РФ не було надано такої ж відповіді. Інші ж сумнівалися, чи дійсно росіяни помилково відхилилися від маршруту.

"Правила застосування зброї НАТО є секретними. Але коли уряди таких країн, як Італія, Велика Британія чи Швеція, надають літаки НАТО, їм дозволяється застосовувати "застереження" щодо їх використання. Це може означати, що хтось вирішує діяти обережніше, ніж інший", – пише видання.

Досі система реагування на такі події залишається доволі неоднорідною. Незрозуміло, за яких саме обставин російський винищувач може бути збитий, пишуть журналісти.

Співрозмовник The Telegraph, пов'язаний з британською армією і який має досвід роботи в Естонії, каже, що Росія "постійно намагається розширити межі". Така ескалація означає, що Британія, яка має в Естонії приблизно 1000 військових, "повинна переконатися, що будь-які сили, які Велика Британія готова розгорнути, мають відповідне обладнання та боєздатність, щоб захистити себе та забезпечити надійний захист Естонії", додає джерело.

Водночас один із високопоставлених чиновників естонського уряду на умовах анонімності зауважив, що нинішня криза має позитивні наслідки для Таллінна. Зокрема, вона сприяє пом'якшенню різних правил і норм, що може прискорити процес переозброєння країни.

Інциденти з російськими літаками

25 вересня винищувачі НАТО піднімалися в небо для перехоплення одразу пʼяти російських літаків. У небі над Балтійським морем угорські Gripen перехоплювали Су-30, Су-35 та три винищувачі МіГ-31 Російської Федерації.

Днем раніше російські літаки перехоплювали поблизу Аляски. Повітряно-космічна оборона Північної Америки виявила там два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35.

