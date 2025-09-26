Ракета Agni Prime здатна нести ядерну боєголовку.

Індія 25 вересня провела випробувальний запуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку. Як пише The Washington Times, ракета призначена для використання великої мережі залізниць країни, щоб уникнути виявлення противником.

Ракету Agni Prime було запущено з рейкової пускової установки, яку буксирує локомотив Indian Railways.

Міністр оборони країни Раджнатх Сінгх заявив, що ракета розрахована на дальність понад 1900 км і оснащена "різними передовими функціями".

"Вона здатна переміщатися залізничною мережею без будь-яких попередніх умов. Вона дає змогу користувачам зберігати мобільність у будь-якій точці країни і здійснювати запуск у короткі терміни в умовах обмеженої видимості", - сказав він.

Балістичні ракети традиційно запускаються зі стаціонарних ракетних майданчиків. Однак це робить їх уразливими для превентивного ядерного удару.

При цьому залізнична мережа Індії - одна з найбільших і найбільш завантажених у світі, тож тепер ракети можуть бути розгорнуті по всій країні, далеко від стаціонарних шахт або відомих баз. Їх можна ховати в залізничних тунелях, переміщати під прикриттям звичайного руху і запускати з несподіваних місць. За словами урядовців, це значно ускладнює виявлення та націлювання на них ворожими супутниками чи системами спостереження заздалегідь.

