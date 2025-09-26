США зацікавлені в тому, щоб уникнути краху України, вважають автори матеріалу.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привернув увагу всього світу дописом, в якому він заявив, що Україна може відвоювати назад всю свою територію. Як пише The Wall Street Journal, ці його слова стали "найкращими і найжорсткішими на сьогоднішній день" щодо війни в Україні.

Журналісти задалися питанням про те, чи не є ця заява черговою тактикою затягування часу, чи Трамп нарешті готовий посилити військовий і економічний тиск Росію? Зазначається, що у своєму дописі американський лідер назвав Росію "паперовим тигром", додавши, що Москва відчуває великі економічні труднощі.

"Вперше Трамп чітко заявляє, що перемога України відповідає інтересам Заходу, і спростовує твердження своїх соратників про те, що капітуляція України є неминучою. Він має рацію, що Путін є економічно вразливим. Трамп також висловлює застереження на тлі вторгнень дронів і винищувачів Путіна в Польщу та Естонію, які досі залишилися без відповіді. Проте протягом восьми місяців Путін спостерігав, як Трамп нічого не робить, і, здається, дійшов висновку, що може посилити тиск на Україну та випробувати НАТО", – йдеться в матеріалі.

Автори вважають, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці була помилкою, подібно до зустрічі між Джоном Кеннеді та Микитою Хрущовим у Відні в 1961 році, після якої російський політик вирішив, що він може безкарно розмістити ракети на Кубі.

Видання пише, що це "глибока яма для авторитету США". Проте Дональд Трамп може почати її "засипати". Важливим кроком могло би стати ухвалення Конгресом двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції. Цей документ дозволить накладати 500% мита на країни, які купують російську нафту. Крім того, американський лідер буде змушений скасувати дозвіл Китаю на постачання товарів для війни РФ проти України.

"Жорсткі переговори з Путіним є більш нагальним пріоритетом для США, ніж саміт із Сі Цзіньпіном, а слабкість у Європі не дасть переваги в Азії. Також обнадійливими є заяви інших членів його адміністрації. Державний секретар Марко Рубіо заявив в ООН, що Трамп залишає за собою право "продавати оборонну зброю і, можливо, наступальну зброю, щоб Україна могла захиститися від цього нападу". Поліпшення ситуації на полі бою є необхідною умовою для зміни військових розрахунків Путіна", – пише WSJ.

У соцмережах Трамп писав про те, що РФ вже три з половиною року веде "безцільну" війну в Україні, а Путін не виправдав очікувань. Проте автори зауважують, що Росія вчиться та адаптується. І парадокс війни у тому, що підтримка з боку США послабила військову міць Росії. Але вона також зміцнила рішучість правителя РФ створити сили, які могли б загрожувати східному фронту НАТО.

Через це, серед іншого, США зацікавлені в тому, щоб уникнути краху України. На думку авторів, Трамп буде змушений продавати Україні більше американського озброєння, яке можна розгорнути без мікроменеджменту з боку Пентагону.

"Заява Трампа цього тижня про те, що Володимир Зеленський є "хоробрим чоловіком", який "веде пекельну боротьбу", нагадує, що президент не поділяє ворожості до України, яку виявляють деякі його радники. Занепокоєння першої леді Меланії Трамп щодо викрадення Путіним українських дітей також вплинуло на президента. Трамп не хоче бути втягнутим у європейську війну, і це зрозуміло. Але ця небезпека набагато менша, якщо Україна виживе як суверенна держава, союзник Заходу. Після жорсткості своєї риторики Трамп тепер повинен буде жорсткіше проводити свою політику", – констатує видання.

Війна в Україні: інші заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка котиться до пекла. Крім того, за його словами, росіяни "захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють". Ба більше, він каже, що насправді окупанти "втрачають частину території".

У своїй іншій заяві американський лідер відзначив, що Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети, але практично не просунулася на території України. Він також додав, що Путін "повинен зупинитися".

