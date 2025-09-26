Turkish Airlines керують однією з найбільших у світі мереж польотів.

Турецький флагманський авіаперевізник Turkish Airlines оголосив про плани замовити 225 нових пасажирських літаків Boeing, пише The Independent.

У заяві для Стамбульської фондової біржі авіакомпанія повідомила про рішення придбати 75 літаків Boeing B787-9 та B787-10. Поставка запланована на період з 2029 до 2034 року.

Зазначається, що компанія також веде переговори з Rolls-Royce та GE Aerospace щодо закупівлі двигунів, запасних частин та послуг з технічного обслуговування літаків.

Крім того, Turkish Airlines вже завершила переговори з Boeing щодо придбання 150 моделей 737-8/10MAX. З них 100 вже підтверджених та 50 додаткових замовлень.

У серпні стало відомо, що Turkish Airlines заборонила використання повербанків під час польотів. Брати їх із собою все ще можна, але заряджати гаджети на борту – ні.

Раніше повідомлялося, що між Туреччиною та Сирією відновилося комерційне авіасполучення після 13 років перерви. Так, у січні зі Стамбула до Дамаска вирушив рейс Turkish Airlines. Генеральний директор компанії Білал Ексі заявив, що його рейси між Стамбулом і Дамаском будут виконуватися тричі на тиждень.

