Американський президент усе ще вважає торговельні обмеження благом для економіки, хоча це не так.

Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 жовтня запровадить мита в розмірі 100% на фармацевтичні препарати, 50% - на кухонні шафи і туалетні столики, 30% - на м'які меблі і 25% - на вантажні автомобілі. Американський лідер вважає, що ці заходи змусять компанії інвестувати у вітчизняні заводи.

Видання Associated Press пише, що ці мита - ще один фактор невизначеності для економіки США, яка зіткнулася з погіршенням перспектив у сфері зайнятості та підвищеною інфляцією. Ці "податки" на імпорт також, найімовірніше, підвищать кінцеві ціни та призведуть до скорочення найму, що і так уже відбувається.

Мита на фармацевтичну продукцію

Трамп заявив у Truth Social, що тарифи на фармацевтичну продукцію не застосовуватимуться до компаній, які будують виробничі підприємства у США, які він визначив як такі, що "розпочинають будівництво" або "перебувають у стадії будівництва". Незрозуміло, як мита позначаться на компаніях, які вже мають заводи в США.

Відео дня

За даними Бюро перепису населення, 2024 року Америка імпортувала фармацевтичні та медичні продукти на суму майже 233 мільярди доларів. Перспектива подвоєння цін на деякі ліки може викликати шок у виборців, оскільки витрати на охорону здоров'я, а також витрати на Medicare і Medicaid можуть потенційно збільшитися.

Мита на меблі

У соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що податки на імпортні кухонні шафи та дивани необхідні "для забезпечення національної безпеки та з інших причин".

Таке рішення може ще більше збільшити витрати забудовників у той час, коли багато людей, які бажають купити будинок, почуваються обділеними через брак житла і високі ставки за іпотекою.

Мита на вантажівки

Трамп заявив, що іноземні виробники важких вантажівок і запчастин завдають шкоди вітчизняним виробникам.

"Великі виробники вантажівок, такі як Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks та інші, будуть захищені від натиску зовнішніх конкурентів", - заявив американський лідер.

Ситуація в економіці США

Трамп давно стверджує, що мита - ключ до збільшення інвестицій у вітчизняні заводи. Він не згоден з тим, що імпортери просто піднімуть ціни, щоб покрити податки.

При цьому він продовжує стверджувати, що інфляція більше не проблема для економіки США, попри докази протилежного. Індекс споживчих цін зріс на 2,9% за останні 12 місяців порівняно з річним темпом зростання в 2,3% у квітні.

Також немає доказів того, що мита сприяють створенню робочих місць на заводах або будівництву нових виробничих потужностей. За даними Бюро статистики праці, з квітня виробники скоротили 42 000 робочих місць, а будівельні компанії - 8000.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп використовує мита на імпорт як каральний захід. Спочатку він застосував їх до країн, з якими був великий торговий дефіцит. Пізніше американський лідер покарав новими митами Індію за закупівлю російських енергоресурсів, а також погрожував застосувати такі самі заходи щодо Китаю.

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може призвести економіку США до рецесії та зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

Вас також можуть зацікавити новини: