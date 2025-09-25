Можливо, незабаром Путін спробує перевірити, чи не були ці попередження блефом.

Європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО більше не терпітиме російські провокації в своєму небі і збиватиме російські літаки-порушники. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

"Європейські дипломати цього тижня попередили Кремль, що НАТО готове відповісти повною силою на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки", – йдеться у публікації.

Повідомляється, що цього тижня у Москві відбулася напружена зустріч, на якій британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість вторгненням трьох винищувачів МіГ-31 в повітряний простір Естонії минулого тижня. За словами неназваних чиновників, з якими говорили журналісти, за підсумками цієї розмови у них склалося враження, що порушення повітряного простору НАТО російськими літаками було здійснено російськими пілотами свідомо за наказом командування.

Зокрема повідомляється, що під час московської зустрічі російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення в естонський повітряний простір було відповіддю на українські удари по окупованому Криму. У Кремлі вважають, що ці атаки були б неможливими без підтримки НАТО, тож, за словами росіян, Москва бачить себе втягнутою в конфронтацію з європейськими країнами.

За словами чиновників, з якими говорив Bloomberg, під час цієї зустрічі в Москві росіяни детально занотовували слова європейців. Це може вказувати на те, що Кремль наказав їм надати детальний опис позиції НАТО по цій ситуації.

Як писав УНІАН, Росія продовжує випробовувати нерви країн-членів НАТО після серії повітряних провокацій. Сьогодні стало відомо, що Кремль відправив одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 подражнити американську ППО біля Аляски. Однак цього разу без порушення повітряного простору США.

Паралельно російські офіційні особи намагаються словесно залякати країни НАТО, що в минулому росіянам вдавалося неодноразово. Цього разу російський посол у Франції пригрозив Європі війною, якщо вона спробує збити російський літак-порушник у повітряному просторі НАТО.

