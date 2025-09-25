Наразі в Пхеньяна є одна проблема з цими ракетами, заявив лідер Південної Кореї.

КНДР перебуває на останній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яка загрожує Сполученим Штатам Америки. Про це сказав президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, повідомляє Reuters.

Південнокорейський лідер зауважив, що КНДР ще належить освоїти технологію повернення ракети в атмосферу. Він пообіцяв зменшити ризики для безпеки, пов'язані з КНДР, щоб залучити більше інвестицій і стимулювати економіку Південної Кореї.

"Незалежно від того, чи це для переговорів зі США, чи для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягати території США, нести ядерну бомбу і бомбардувати Сполучені Штати. Здається, вони ще не досягли успіху, але знаходяться на завершальній стадії, залишилося лише освоїти так звану технологію повернення в атмосферу. Це теж, ймовірно, буде вирішено найближчим часом", – заявив Лі Чже Мьон.

Зазначається, що минулого року Пхеньян здійснив запуск своєї найбільшої МБР під назвою Hwasong-19, яка пролетіла далеко в космос. На думку експертів, вона може вразити будь-яку ціль на території США, однак здатність КНДР керувати ракетою і захищати боєголовку під час повернення в атмосферу все ще під сумнівом.

Зброя Північної Кореї – інші новини

Нещодавно КНДР провела випробування тактичних ударних безпілотників. За польотами БпЛА серії Kumsong. На випробуваннях особисто перебував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. ЗМІ повідомляли, що ці безпілотники, швидше за все, є клонами американських систем.

Newsweek також писав, що КНДР отримала від Росії технології атомних підводних човнів у відповідь на постачання озброєння для ведення війни проти України.

