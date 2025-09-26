Ґофф підкреслив, що це не просто бій між Україною і Росією, це протистояння західних демократичних цінностей і авторитарних.

Війна в Україні - це зіткнення демократичних цінностей Заходу з авторитарними режимами, які підтримують Росію.

Таку думку висловив колишній співробітник ЦРУ Ральф Ґофф в інтерв'ю Новини.LIVE. "На боці РФ стоять Північна Корея, Іран і Китай - держави з тоталітарним устроєм, а не демократії. Саме тому Заходу варто чітко усвідомлювати масштаби цієї боротьби", - зауважив він.

Ґофф підкреслив, що це не просто бій між Україною і Росією, це протистояння західних демократичних цінностей і авторитарних.

Офіцер батальйону "Свобода" у складі бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко зазначив, що якщо налаштовуватися на довгу війну, то шанси на те, що вона завершиться швидше і з кращим результатом для України, збільшаться.

Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що війна в Україні може затягнутися ще щонайменше на два роки. Її думку поділяє і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він також заявив, що "Європа не зможе надавати Україні економічну допомогу вічно", і Україна не може конкурувати з Росією економічно.

А днями президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі території, які зараз знаходяться під російською окупацією.

