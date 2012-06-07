Політвиконком "Свободи": мирний діалог з владою вичерпаний

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політвиконкому Вcеукраїнського об’єднання «Свобода».

За словами авторів заяви, ухвалення в першому читанні законопроекту «Про засади державної мовної політики» – з брутальним порушенням Конституції України, зневагою до українського народу, абсолютним ігноруванням волі місцевих рад, які є безпосередніми виразниками волі місцевих громад, – свідчить: у нації вичерпався арсенал інструментів мирного діалогу з чинним режимом, який «послідовно й систематично здійснює антиукраїнську політику та намагається законсервувати штучний постколоніальний поділ країни, посіяти зерна сепаратизму, підірвати суверенітет і незалежність Української держави».

Як заявляють у «Свободі», «мовна агресія стала яскравим виявом реанімації сталінської політики лінгвоциду, за якою, безумовно, почнеться етап етноциду – витіснення з прадавніх земель та знищення української нації».

«Нинішній антиукраїнський режим не залишає альтернатив у виборі моделі спілкування з ним. На його брутальну агресію можна відповісти лише згуртованою дією громади і тотальним суспільним бойкотом», - наголошується в заяві.

За словами «свободівців», публічній обструкції має бути підданий кожен, хто працює на режим або співпрацює з ним.

У зв’язку з цим «Свобода» закликає українців «не купувати московських товарів, не читати і не розмовляти мовою окупантів, бойкотувати російськомовні програми радіо і телебачення».

Також автори заяви закликали депутатів місцевих рад не виділяти жодної копійки з місцевих бюджетів «на підтримку окупаційної інфраструктури, поширення російськомовної продукції та на підтримку окупаційних культурних центрів і російськомовних навчальних закладів».

«Після того, як режим брутально потоптався по Конституції України та державному суверенітету, нація тільки масштабними акціями протесту може завадити ухваленню цього антиукраїнського законопроекту у другому читанні», - наголошується в заяві.

«Режим кинув українській нації виклик. Нація відповість гідно», - впевнені у «Свободі».