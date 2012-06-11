Мер Львова вимагає від УЄФА транслювати матчі у фан-зоні українською

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до УЄФА з терміновою вимогою забезпечити трансляцію матчів у фан-зоні міста лише українською мовою.

10 червня з вини УЄФА під час матчу Північна Ірландія – Хорватія трансляція велась російською, а не українською мовою, повідомили УНІАН у медіа-центрі «Львів 2012».

«Випадок, який стався вчора, коли матч між двома збірними транслювався російською мовою, це неприпустима ситуація. Це те саме, якби у фан-зоні у Гданську транслювали матч німецькою. Прошу УЄФА негайно виправити ситуацію», - наголосив А.Садовий.

Як повідомили у департаменті Євро-2012 Львівської міської ради, згідно з угодою між містом та УЄФА, саме УЄФА відповідає за трансляцію матчів у фан-зоні. Працівники Львівської міської ради не мають права втручатися у роботу режисерів починаючи з 18.25. До режисерів надійшла чітка вказівка УЄФА транслювати матчі з каналу «Футбол», на яку їм була надана карта декодування сигналу. УЄФА не передбачило, що канал транслюватиме другий матч з російським коментарем, адже у попередні дні матчі з того ж каналу були з українським коментарем, йдеться у повідомленні.