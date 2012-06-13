Азаров каже: українці бояться, що влада зміниться

Уряд України на законодавчому рівні підсилить гарантії громадян, які беруть участь в програмі кредитування доступного житла. Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабміну.

Микола Азаров зазначив, що вчора під час ознайомлення з роботою «єдиного вікна» в «Київміськбуді» в рамках реалізації програми доступного житла він мав нагоду поспілкуватися з людьми та поцікавитися проблеми, які виникають у цій новій для України справі, зазначає Урядовий портал.

За словами прем’єра, звісно, питання виникають. Ось, наприклад, люди хочуть, щоб компенсація відсотків ішла не через них, а безпосередньо через банк-позичальник. «Виявляється, бояться, що влада поміняється, і програму скасують. А люди залишаться один на один з кредитами, як це було раніше. Така собі практична ілюстрація до проблеми соціально-економічної і політичної стабільності в країні. Люди відчули, що стабільність влади, стабільність державної політики, прогнозованість розвитку дозволяють їм планувати для себе краще життя. Будувати його власними руками. І бояться це втратити», - «потрактував позицію українців» Микола Азаров.

Він зазначив, що уряд врахує ці моменти і вирішить їх на законодавчому рівні.