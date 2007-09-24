Тимошенко придумала, як позбавитися Януковича

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступила з ініціативою внесення змін до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження прав осіб, які мають судимість”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, суть запропонованих змін - заборонити законодавчо особам, що були засуджені за вчинення кримінальних злочинів, очолювати високі державні посади, у тому числі посади Президента України, прем’єр-міністра України, народного депутата, члена Кабінету міністрів, судді, прокурора.

Роз`яснюючи доцільність внесення змін до чинного законодавства, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Україною майже весь період державної незалежності керують кримінальні клани, які перенесли закони, принципи та етику кримінально-тюремного світу на всю сферу державного управління. Саме через подібну політику люди думають, що Україна – це дуже бідна та нещасна країна, у якій громадяни повинні вести боротьбу за виживання на межі голоду й злиднів. Насправді ж Україна – потужна і надзвичайно багата ресурсами держава, що має стояти в одному ряду з такими європейцями як Франція, Німеччина, Італія. І варто лише прибрати від влади кримінал та усунути з високих державних посад «хрещених батьків» мафії, щоб здійснити справжній прорив до прогресу та поступу».

«У всіх цивілізованих країнах, - сказала лідер БЮТ, - злочинці, звільнені після відбування покарання, перебувають під суворим наглядом суспільства та спеціальних контролюючих органів, у кращому випадку їх беруть на поруки та забезпечують роботою, що не має великого суспільного значення. І тільки у нас, в Україні ці злочинці безперешкодно і легко балотуються в президенти, призначаються головою уряду, обираються народними депутатами. Цю практику треба припинити. Якщо вони не підуть з влади самі, ми приберемо їх звідти законом».

Як ідеться у повідомленні, внесення змін до чинного законодавства є лише одним з елементів очищення країни та владних органів від криміналу і включає в себе: скасування депутатської недоторканності; заборону особам, що були засуджені за вчинення кримінальних злочинів, очолювати високі державні посади; запровадження вищої міри покарання – пожиттєвого ув’язнення за корупційні дії.