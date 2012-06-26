Суддя у справі Луценка допитує свідка без адвоката

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу на клопотання екс-міністра суддя оголосила після півгодинного перебування у нарадчій кімнаті.

Як зазначається в документі, будь-яких доказів поважності неявки у судовому засіданні адвокатом надано не було, крім того, в ухвалі суддя вказує на те, що адвокат повинен зважувати свої можливості, укладаючи договір з клієнтом на надання юридичної допомоги, та дотримуватися кодексу адвокатської етики.

Також, на думку головуючої, своєю неявкою І.Фомін перешкоджає здійсненню правосуддя.

Разом з тим, враховуючи викладене, суддя зазначила, що буде поставлено до відома Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури щодо дій адвоката І.Фоміна.

У той же час, Г.Медушевська прийняла рішення відкласти судове засідання на 11.00 2 липня, але, враховуючи те, що до суду прибув ще один свідок, вирішила допитати його з метою уникнення можливих процесуальних складнощів в разі другого виклику цього свідка.

Почувши зміст ухвали, Ю.Луценко обізвав суддю «підлотою» та «шісткою» та заявив протест на її дії.

Як зазначив екс-міністр, сьогодні, відкриваючи судове засідання, головуюча повідомила, що в ньому будуть допитані три свідки.

«Про те, що буде четвертий і п’ятий було відомо лише вам, і тим, хто звозить свідків з інших областей з міліцейськими мигалками», - сказав Ю.Луценко.

Продовжуючи аргументацію свого протесту, він підкреслив, що те, що І.Фомін не повідомляв про причини своєї неявки є брехнею, оскільки всі присутні в залі перед початком перерви чули, як він поставив до відома суддів, чому він не зможе брати участь у судовому процесі після перерви – буде перебувати в іншому судовому засіданні.

«І тому говорити, що не попередив – є брехнею, не достойною людини в мантії, яка сидить під гербом і прапором України. Просто ганьба вам», - наголосив Ю.Луценко.

Далі емоційно нагадав, що головуюча неодноразово порушує процесуальні вимоги.

«Ви відмовили моєму сину в день народження у побаченні зі мною, не допустили до зустрічі іншого сина, брата. Тепер переключилися на І.Фоміна. Хто буде наступний?», - зазначив Ю.Луценко.

Наразі у судовому засіданні допитується черговий свідок.