Янукович упевнений, що з Медведєвим буде «прогрес у всіх напрямках»

Президент України Віктор Янукович упевнений, що під час засідання Міждержавної російсько-української комісії під головуванням президентів двох країн буде намічений прорив у всіх напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим сьогодні в Києві.

«Я так розумію, що глава уряду Російської Федерації приїхав для того, щоб поставити свій вердикт з питань, які обговорюватимуться на Міждержавній комісії. Я впевнений у тому, що в нас буде прогрес у всіх напрямках», - зазначив В.Янукович.

Він підкреслив, що підкомісії напрацювали велику кількість пропозицій і готові до прийняття рішень.

Також В.Янукович висловив упевненість, що зустріч Д.Медведєва з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим буде плідною.