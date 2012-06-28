Янукович покладе квіти Шевченку та Грушевському

07:47, 28 червня 2012
Політика
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Сьогодні Президент візьме участь у покладанні квітів до пам’ятників Шевченку та Грушевському.

Президент уже був тут, у січні

 

У четвер, 28 червня, о 10.00 Президент України Віктор Янукович візьме участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди Дня Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

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