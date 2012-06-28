Янукович покладе квіти Шевченку та Грушевському

У четвер, 28 червня, о 10.00 Президент України Віктор Янукович візьме участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди Дня Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.