Керівники держави навідались до Шевченка і Грушевського

З нагоди Дня Конституції України Президент України Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Президента України. В урочистій церемонії також взяли участь прем’єр-міністр України Микола Азаров, перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, секретар РНБО Андрій Клюєв, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, народні депутати, урядовці, представники Адміністрації Президента, діячі культури.

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