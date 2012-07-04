Міліція: полковник ДАІ, на якого наїхав нардеп, отримав перелом ноги

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, сьогодні близько 13.00 під час акції на захист української мови на Європейській площі біля Українського дому було здійснено наїзд на заступника начальника відділу ДПС управління ДАІ міста Києва.

Під час охорони громадського порядку працівник ДАІ помітив чорний мікроавтобус, який було припарковано у невстановленому місці з порушенням правил дорожнього руху.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля знаходився один з народних депутатів. Підійшовши до автомобіля, офіцер попросив прибрати транспортний засіб. Народний депутат проігнорував законну вимогу правоохоронця. Натомість почав рух в бік сходів Українського дому, під час якого скоїв наїзд на офіцера ДАІ. На місце події було викликано автомобіль «швидкої допомоги», офіцеру надано першу медичну допомогу та госпіталізовано з попереднім діагнозом – перелом ноги.

Учасники акції таке демонстративне порушення правил дорожнього руху підтримали, створивши «живий коридор» для проїзду автівки та заважаючи працівникам ДАІ зупинити автомобіль.

Задля забезпечення безпеки дорожнього руху та недопущення аналогічних порушень правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку, створили ланцюг між мітингувальниками та проїжджою частиною на Європейській площі.

Як повідомляв УНІАН, за кермом мікроавтобуса, який біля Українського дому наїхав на полковника ДАІ, був народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» А.Кожем’якін.

Пересвідчитись в цьому можна з отриманого журналістами відеозапису.