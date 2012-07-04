У Порошенка «серце болить» через протистояння за мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює дії депутатів Партії регіонів під час прийняття мовного закону 3 липня, і чи не збирається він у відставку у зв’язку з цим, П.Порошенко сказав: «Я вважаю, що я працюю ефективно і ніхто мені не здатен перешкоджати працювати. Як тільки я відчую, що моя праця є неефективною або я не здатен виконувати ті завдання, які я поставив перед собою і які на сьогоднішній день мають працювати на користь держави, звичайно я прийму відповідне рішення».

Коментуючи прийняття мовного закону, П.Порошенко навів приклад того, що під час проведення фіналу Євро-2012 в Україні було створено дуже позитивну атмосферу і зокрема покращився імідж України в світі і українські політики повинні були скористатися цим. «Це була фантастична атмосфера, коли ти їдеш по місту, коли всі з тобою вітаються в основному українською мовою, коли всі з Донецька і Харкова і до Львова носять державні прапори, коли у іноземців світяться очі – кожен, хто в той час на вулиці чи на стадіоні пишався своєю країною. Україна об’єдналася і я дуже радів цьому», - сказав П.Порошенко.

Міністр зазначив, що коли він зустрічався з іноземцями, він отримував «щире здивування, навіть заздрість», коли більшість іноземців, які були під час Євро-2012 в Україні, казали, що їх країни не змогли б створити таку гостинну атмосферу під час чемпіонату, яка була в Україні.

«Країна мала скористатися подібним унікальним враженням мільйонів і мільйонів європейців. Замість того, щоб ми продовжили, використали цей надзвичайно великий позитив, який створили українці, на жаль парламентарії зробили чергові кроки для створення абсолютного надуманого протистояння. Звичайно, що в мене серце дуже болить за це і я абсолютно впевнений, що сьогодні це вже з політичного перетворюється на економічний фактор. Звичайно, я цього не поділяю», - зазначив П.Порошенко.