Нардеп Палиця хоче зобов’язати чиновників говорити на роботі тільки українською

Законопроект передбачає прийняття на держслужбу в Україні лише тих осіб, які вільно володіють українською мовою та застосовують її при виконанні своїх обов’язків(крім випадків, що передбачають офіційні зносини з представниками інших держав, які не володіють українською мовою.)

В законопроекті уточнюється, що службовими особами вважаються посадові особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах та отримують заробітну плату з Державного бюджету України (або місцевих бюджетів).

Перевірку знань української мови за даним законопроектом буде проводитися шляхом складання іспиту, порядок та періодичність якого визначається Кабміном.

Положення закону отримали позитивні оцінки в Інституті мовознавства імені О. Потебні та в Інституті держави і права ім. В. Корецького НАН України. Мовознавці також підготували свої пропозиції та доповнення.

Коментуючи даний законопроект, народний депутат Ігор Палиця у своїй пояснювальній записці зауважив, що незважаючи на положення Конституції України, чинних законів України та офіційного тлумачення Конституційного Суду України (справа про застосування мови) є нагальна необхідність запровадження контролю за володінням та використанням державної мови в державному і публічному секторах, адже обов’язкове володіння та використання державної мови особами під час використання службових обов’язків є поширеною практикою в усіх країнах.

Палиця відзначив, що в Україні є труднощі зі зміною мовної ієрархії на користь державної мови, що призводить до того, що громадяни України не можуть отримати відповідь (інформацію, послугу) державною мовою від службових осіб органів державної влади та не можуть забезпечити своє конституційне право на спілкування з посадовими особами українською мовою, що потребує нагального запровадження законодавчих механізмів контролю за обов’язковим володінням та використанням державної мови.

У зв’язку з цим, застосування механізмів мовного контролю на законодавчому рівні в Україні є виправданим і необхідним для забезпечення повноцінного функціонування державної мови, зазначив нардеп.

Палиця також звертає увагу на те, що реалізація законопроекту не потребує матеріальних та інших витрат, він не призводить до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету).

Крім цього, на думку депутата Палиці, проект позитивно вплине на розвиток державної мови в адміністративно-територіальних одиницях, оскільки дозволить збільшити сферу застосування української мови.

Також Палиця відзначив, що запровадження цього законопроекту дозволить державі забезпечити всебічний розвиток і функціонування державної мови, тобто створить необхідні умови для розвитку та охорони української мови в Україні .

Нагадаємо, у вівторок Ігор Палиця заявляв про фальсифікацію голосування в другому читанні мовного закону. Коментуючи те, що його картка проголосувала за прийняття скандального закону, нардеп наголосив, що він перебуває за кордоном і тому не міг голосувати.