Азаров: опозиція заперечує право половини населення розмовляти рідною мовою

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї НАТО.

«Про якість нашої опозиції ви можете пересвідчитись на прикладі ухвалення закону про регіональні мови. Це лакмусовий папір для нашої опозиції: вона заперечує право половини населення України розмовляти рідною мовою», - сказав М.Азаров.

«Спитайте в опозиції, з якою ви зустрічалися: чому вони категорично проти та заблокували роботу парламенту через це? Хто насправді демократи – ми чи вони? Ми ухвалюємо абсолютно європейський закон, який надає право усім національностям спілкуватися рідною мовою», - додав він.

«Ми хочемо, щоб європейські політики звернули на це увагу: знайдіть хоча б одну країну Європейського Союзу, де дитині заборонено спілкування рідною мовою під час шкільної перерви», - відзначив М.Азаров.