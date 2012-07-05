Четверо людей Литвина відкликали свої голоси з-під мовного закону

Члени фракції Народної партії Катерина Ващук, Сергій Терещук, Василь Шпак та Василь Черній просять не враховувати їхні голоси за закон про засади державної мовної політики.

Про це УНІАН повідомили у Народній партії.

Ці депутати відкликали свої голоси із загального результату голосування за закон, ухвалений 3 липня. Свої заяви вони написали на ім’я голови Верховної Ради України Володимира Литвина.

К.Ващук, В.Шпак та С.Терещук пояснюють це тим, що були відсутні у сесійній залі під час голосування.

В.Черній просить голову парламенту «не враховувати його голос за проект Закону «Про засади державної мовної політики», оскільки на голосування ставилося питання про розгляд законопроекту», а не про голосування його в остаточній редакції».

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив мовний закон 248 голосами.

Заявив про відкликання свої голосів заступник голови ВР Микола Томенко, оскільки його карткою голосував не він, а інший народний депутат.

Свій голос відкликав депутат від НУ-НС Ігор Палиця, оскільки у момент голосування перебував за кордоном.

Також зробили відповідні заяви троє депутатів від Парті регіонів - Орест Муц, Петро Писарчук та Василь Чуднов, і депутат від Народної партії Микола Шершун.