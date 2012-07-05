Депутати не змогли забрати повноваження у губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, пропозиція голови облради Олексія Кайди включити дане питання до порядку денного не набрала необхідної кількості голосів депутатів.

Спочатку за пропозицію проголосувало 56 депутатів із 82. Зокрема, «За» проголосували 37 представників ВО «Свобода» із 37 присутніх, 9 із 11 представників УНП, 7 із 7 депутатів від «Нашої України», 3 із 6 від партії «Єдиний центр». Не голосували усі 14 депутатів від Партії регіонів та 4 – від Блоку Литвина.

Керівник фракції Партії регіонів в облраді Павло Федик заявив, що пропонований для включення в порядок денний проект рішення є неконституційним.

Водночас депутати від ВО «Свободи» наголосили, що після того як «регіонали» з порушеннями проголосували у Верховній Раді за мовний закон, вони взагалі не мають морального права згадувати про конституційність.

«Голова облдержадміністрації – «в бігах», переховується від депутатів, ніяк не може прийти на сесію, ми його бачимо лише в телевізорі. Він не хоче працювати і виконувати свої повноваження. Тому питання позбавити облдержадміністрацію цих повноважень є, як ніколи, доречним», – наголосив ініціатор проекту створення виконкому обласної ради, депутат від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Після цього депутати прийняли рішення знову проголосувати за включення у порядок денний проект В.Стаюри, однак голосувати за це в поіменному режимі. Цього разу «за» проголосувало лише 57 депутатів. Відтак даний проект депутати розглянути не змогли.

Також вони відхилили ініціативу керівника фракції ВО «Свобода» Олега Сиротюка про включення в порядок денний питання про висловлення недовіри голові ТОДА Валентину Хоптяну.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня депутат обласної ради від ВО «Свобода» В.Стаюра виступив з ініціативою створити виконавчий комітет облради. В підготовленому ним проекті передбачено, що виконком стане виконавчим та розпорядчим органом на території області й візьме на себе всю повноту влади і відповідальність за суспільно-політичну ситуацію в області. При цьому рішення Тернопільської облради від 16 липня 2002 року №27 «Про делегування обласній державній адміністрації повноважень обласної ради» було заплановано скасувати.