Ківалов розповів про ситуацію з суддями Тимошенко, яких хоче звільнити опозиція



«Відповідно до Конституції, суддя звільняється з посади органом, який його обрав або призначив. В даному випадку - це Верховна Рада України. А єдиний орган, який володіє винятковими повноваженнями щодо внесення в парламент подань про звільнення суддів - це Вища рада юстиції. Предметом розгляду Верховною Радою України може бути тільки один документ - подання Вищої ради юстиції щодо звільнення відповідного судді», - заявив Ківалов.

Глава комітету ВРУ зазначив, що «не дивлячись на те, що проект постанови був внесений опозиційними депутатами на чолі з міністром юстиції опозиційного уряду і за сумісництвом - заступником Голови Комітету з питань правосуддя Оленою Шустік, сама вона на засіданні Комітету була відсутня».

«В результаті, Комітет з питань правосуддя прийняв рішення направити проект постанови та супровідні документи до Вищої ради юстиції. Саме цей конституційний орган повинен у найкоротші терміни перевірити факти, викладені опозицією, і прийняти рішення », - пояснив Ківалов.

«Я впевнений, що Вища рада юстиції повинна невідкладно розглянути дані факти і дати свій висновок про наявність чи відсутність факту порушення суддівської присяги» - сказав Ківалов.

Нагадаємо, раніше народні депутати України - представники опозиційних сил - внесли на розгляд парламенту проект постанови Верховної Ради України про звільнення трьох суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які розглядають касаційну скаргу Юлії Тимошенко

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