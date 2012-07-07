Луценко: Кузьмін має "сісти", решта - повісити погони на цвях

10:59, 07 липня 2012
Політика
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Екс-міністр вважає, що після рішення ЄСПЛ проти заступника генпрокурора мають порушити справу.

Юрій Луценко

Результатом рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про порушення прав людини при арешті екс-глави МВС Юрія Луценка має стати порушення кримінальної справи стосовно першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна і екс-начальника ГУ Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександра Каліфіцького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на засіданні Печерського райсуду в суботу за епізодом звинувачення екс-міністра, пов'язаного з отруєнням Віктора Ющенка.

Екс-міністр нагадав, що неодноразово звертався з клопотанням про зміну запобіжного заходу, проте залишався під вартою.

Прогнозуючи можливі варіанти подій після винесення рішення ЄСПЛ, Ю.Луценко сказав: "Це означає, що рано чи пізно достатньо буде взяти постанову про арешт, затверджену Кузьміним, підписану Войченком і Каліфіцьким, завізовану Зінченком, узяти постанову суддів про відмову в зміні запобіжного заходу, додати до цього фінансову експертизу, що Держказначейство виплатило Луценку EUR 15 тис. і порушити кримінальну справу за статтями 364, 365 КК (зловживання службовими повноваженнями - УНІАН) із санкцією до 10 років".

Ю.Луценко переконаний, що для цього необхідна лише одна умова - "нормальний генпрокурор".

І тоді, на переконання екс-міністра, "всі, починаючи з Кузьміна, повинні сісти".

Разом із тим, Ю.Луценко підкреслив: "Я людина м'яка, вважаю, що сісти повинні організатори цього безчинства - особисто Кузьмін і його права рука Каліфіцький. Всі інші повинні повісити свої погони на цвях".

Ю.Луценко і його захист заявили клопотання про відведення судді Ганни Медушевської, мотивувавши тим, що були порушені права екс-міністра при допитах свідків. Також підставою для відведення екс-міністр і його захист вважають рішення ЄСПЛ, оскільки Г.Медушевська входила до складу колегії суддів, які неодноразово відмовляли в зміні запобіжного заходу Ю.Луценку.

Ганна Медушевська в свою чергу відхилила клопотання Луценка та його захисту.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ЄСПЛ виніс рішення, яким визнав арешт і утримання під вартою Ю.Луценка такими, що порушують права людини. Крім того, суд ухвалив рішення про виплату українською владою 15 тис. євро як компенсації за моральну шкоду.

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