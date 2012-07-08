Післямова "мовного закону": цивілізованість Євро змінили кров і бійки

"Ми розвели їх, як кошенят" – так вустами регіонала Михайла Чечетова парламентська більшість озвучила свій спосіб ухвалення доленосних для держави рішень, йдеться в сюжеті ТСН-Тижня.



Цього тижня більшовики у Раді затвердили скандальний закон про регіональні мови, що ставить російську мову практично на рівень з державною. Через цей закон Україна, яка щойно демонструвала вражаючу навіть самих українців цивілізованість під час футбольного Євро-2012 знову перетворилася на бойовище.



Скандальне ухвалення скандального закону



За ухваленням скандального мовного закону громадськість могла стежити у прямому ефірі. Заступник Литвина Адам Мартинюк на пропозицію парламентського очільника регіоналів Олександра Єфремова поставив його на розгляд. Хоча комітет ще 2 дні мав збирати поправки, а більшість вирішила, що обійдеться й так.



Це було перше грубе порушення регламенту. У більшості навіть не приховували - умисно постарались.



Мовний закон треба було спершу внести в порядок денний. Але бігаючи від одного мікрофона до іншого, Мартинюк все одно ставить його на голосування і 248 карток голосують за те, чого не існує у парламентському розкладі.



І ще одне грубе порушення - 14 депутатів заявили, що їхні картки використав хтось інший. Віце-спікер Микола Томенко підозрює, що за нього натиснув кнопку хтось із більшовиків. Обурився і нашоукраїнець Ігор Палиця.



Каже, що він не просто не голосував за скандальний закон, а й зареєстрував інший, який зобов'язує чиновників спілкуватися українською навіть в курилках і складати іспити.



"Сьогодні вони проголосували в такій спосіб, завтра вони проголосують в туалеті чи в кабінеті Мартинюка", - пророкує Палиця.



Свої голоси вимагають відкликати 11 депутатів. Серед яких і литвинівці, і регіонали. Цікаво, що навіть коли з'явилася стенограма, де зафіксовані усі порушення, більшість наполягала: все гаразд. Невдоволеним вони запропонували писати листи.



Кров і бійки під Українським домом



Опозиція на знак протесту пішла із зали на вулицю. До Українського дому усю ніч підходили активісти. Сутички захисників мови та спецназу під Українським домом затухали та розгоралися впродовж кількох днів зі сльозогінним газом та кровопролиттям.



З 3 липня, коли був прийнятий "мовний закон", Національний гімн під Українським домом лунає щоранку. Тут залишаються протестувальники, п'ятеро голодують.



Хоча опозиціонери акцію протесту оголосили закритою - бо перемога. Спікер ВР Литвин подав у відставку, і закон не підписав. А без його автографу він не може потрапити до президента Віктора Януковича.



У підсумку: три доби протесту, 4 кримінальні справи проти учасників акції, у лікарнях травмовані люди, підвішений у повітрі закон про мову і політична криза.



Заспокоєна непідписаним законом опозиція насправді має тільки невелику паузу. Депутати наприкінці липня зберуться на позачергову сесію.



