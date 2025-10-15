На думку фахівців, насправді може йтися про Northrop Grumman B-21 Raider.

Американський президент Дональд Трамп анонсував замовлення "оновленої" версії стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit. Відповідну заяву він зробив під час промови перед ізраїльським парламентом, розповідаючи про удари B-2 по ядерних об’єктах Ірану. На неї звернули увагу фахівці Defense Express.

"‎Я не мав жодного уявлення, що вони (бомбардувальники B-2, − УНІАН) можуть те, що вони зробили. По правді, ми щойно замовили ще 28 одиниць таких. Трохи удосконалену версію"‎, − заявив президент США.

На думку спеціалістів, Трамп, ймовірно, обмовився, насправді маючи на увазі новітні бомбардувальники типу B-21 (виробляти B-2 закінчили 25 років тому).

Відео дня

Експерти нагадують, що схожу заяву президент США зробив на початку серпня, коли він продемонстрував нібито удосконалену модель літака B-2, не уточнюючи, які саме удосконалення отримав бомбардувальник.

Як би там не було, замовлення 28 бомбардувальників (якщо це справді відбулося) – дуже значима подія, адже йдеться про угоду на десятки мільярдів доларів, яка суттєво посилить потенціал Повітряних сил США.

Зазначимо, що B-21 і B-2 є концептуально схожими літаками.

Обидві машини побудовано за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Це дозволило суттєво зменшити ефективну площу розсіювання і, як наслідок, знизити радіолокаційну помітність у порівнянні з машинами, що мають вертикальне оперення.

Нові бойові літаки США – останні новини

Нещодавно Сполучені Штати розпочали виробництво винищувача шостого покоління F-47, який розглядають як наступника знаменитого F-22 Raptor.

Передбачається, що новий літак матиме дуже великий бойовий радіус, а також покращену технологію малопомітності.

Нагадаємо також, що раніше у Northrop Grumman опублікували концептуальну візуалізацію своєї пропозиції для американського флоту щодо винищувача шостого покоління F/A-XX.

Експерти звернули увагу на те, що літак дещо схожий на Northrop/McDonnell Douglas YF-23.

Вас також можуть зацікавити новини: