ХАМАС звільнив із полону українця Максима Харкіна, уродженця Донбасу, якого утримували в заручниках протягом 738 днів. Зараз же стало відомо, що він хоче отримати російське громадянство.
"Ми обов'язково поїдемо в Росію. Я не можу сказати зараз, коли конкретно це станеться. Усе залежить від фізичного стану Максима. Щойно він трохи набере масу, прийде до тями і буде здатний перенести переліт, ми хочемо приїхати", - розповіла його мати, Наталя Харкін, в інтерв'ю російським ЗМІ.
Максим Харкін - що відомо
За словами жінки, хлопець втратив 30 кілограмів ваги, перебуваючи два роки в полоні. Однак зараз він уже "перебуває в хороших руках". Раніше вона також дякувала кремлівському диктатору Володимиру Путіну за "повернення сина".
"Я дуже за це вдячна, і я дуже люблю і пишаюся тим, що маю громадянство Росії", - сказала Наталя. Вона додала, що саме завдяки Путіну умови її сина в полоні нібито були кращими, порівняно з іншими заручниками...
35-річний чоловік народився в українському Донецьку, проте тривалий час жив в Ізраїлі, звідки й потрапив у полон ХАМАС - під час нападу на фестиваль "Нова" 7 жовтня 2023 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що всі ізраїльські заручники були звільнені в день офіційного оголошення про мир у Газі.