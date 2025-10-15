Вона подякувала кремлівському диктатору за допомогу і пообіцяла, що вони приїдуть до РФ, щойно з'явиться можливість.

ХАМАС звільнив із полону українця Максима Харкіна, уродженця Донбасу, якого утримували в заручниках протягом 738 днів. Зараз же стало відомо, що він хоче отримати російське громадянство.

"Ми обов'язково поїдемо в Росію. Я не можу сказати зараз, коли конкретно це станеться. Усе залежить від фізичного стану Максима. Щойно він трохи набере масу, прийде до тями і буде здатний перенести переліт, ми хочемо приїхати", - розповіла його мати, Наталя Харкін, в інтерв'ю російським ЗМІ.

Максим Харкін - що відомо

За словами жінки, хлопець втратив 30 кілограмів ваги, перебуваючи два роки в полоні. Однак зараз він уже "перебуває в хороших руках". Раніше вона також дякувала кремлівському диктатору Володимиру Путіну за "повернення сина".

"Я дуже за це вдячна, і я дуже люблю і пишаюся тим, що маю громадянство Росії", - сказала Наталя. Вона додала, що саме завдяки Путіну умови її сина в полоні нібито були кращими, порівняно з іншими заручниками...

35-річний чоловік народився в українському Донецьку, проте тривалий час жив в Ізраїлі, звідки й потрапив у полон ХАМАС - під час нападу на фестиваль "Нова" 7 жовтня 2023 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що всі ізраїльські заручники були звільнені в день офіційного оголошення про мир у Газі.

