Російські атаки тимчасово залишили без електрики споживачів у семи областях України.

В ніч на 15 жовтня Росія вчергове атакувала дронами українські об’єкти енергетики, що призвело до тимчасового знеструмлення споживачів в кількох областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських ударів вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для населення та бізнесу. А у Запорізькій області – аварійно знеструмлювалась частина промисловості.

Проте наразі екстрені відключення світла в усіх регіонах скасовані.

У міністерстві додають, що на Чернігівщині досі діють графіки подачі електроенергії - наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

"Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - наголошується у повідомленні.

Удари РФ по українській енергетиці - головні новини

В ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Україні, через що у багатьох областях виникли перебої зі світлом, та були введені графіки відключень.

Наприкінці вересня РФ почала масовано атакувати енергетичні об’єкти на Чернігівщині. А вже 1 жовтня через систематичні російські атаки в області запровадили графік погодинних відключень, які досі не скасовані.

